Barcelona cierra la temporada ganando el trofeo Joan Gamper

El Barcelona se impuso este miércoles 2-1 al Al Ahly de Egipto y se quedó con el Trofeo Joan Gamper 2026, en el regreso de este tradicional partido al renovado Spotify Camp Nou.

El triunfo permitió al conjunto azulgrana cerrar su pretemporada con pleno de victorias.

Los goles del Barcelona fueron obra de Hamza Abdelkarim, quien abrió el marcador al minuto 29, y Raphinha, que amplió la ventaja de penalti antes del descanso; por el conjunto egipcio descontó Zizo al inicio del segundo tiempo.

Esta fue la 61.ª edición del Joan Gamper y Al Aly se convirtió en el primer club egipcio y el primer equipo africano en disputar este trofeo.