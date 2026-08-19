El hondureño Teófimo López va por otro título mundial ante Rolly Romero

El hondureño Teófimo López afronta este sábado uno de los retos más importantes de su carrera cuando enfrente al estadounidense Rolando “Rolly” Romero en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Teófimo vs Rolly Romero

En el combate estará en juego el título mundial wélter de la AMB, que Romero defenderá por primera vez.

López, excampeón mundial en las categorías ligero y superligero, subirá ahora hasta las 147 libras con el objetivo de convertirse en campeón mundial en tres divisiones diferentes.

El hondureño-estadounidense Teofimo López llega con récord de 22 victorias y 2 derrotas, 13 de ellas por nocaut, mientras Romero presenta marca de 17-2 con 13 nocauts.