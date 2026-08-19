Real Estelí pierde y queda en estado de coma

El Real Esteli perdió 2-0 ante Herediano, en la continuación de la Copa Centroamericana de futbol.

Real Estelí cae en casa (0-2) ante Herediano

Las anotaciones llegaron por medio de Elias Aguilar al minuto 21 y un autogol del arquero Uruguay del Tren, John Faust.

«Hoy demostramos que somos un gran equipo, salio la fuerza herediana, sabiamos que si no ganabamos estabamos eliminados», comento wn conferencia de prensa Jafet Soto, director tecnico de Herediano.

Por su parte, el argentino Diego Vasquez, tecnico del Tren del Norte, reconocio que no fue su mejor partido; «El primer gol es un saque de banda que perdemos y nos hacen el contragolpe y la segunda anotacion es un autogol», recalco Vasquez en conferencia de prensa.

Este resultado obliga al Tren del Norte, la proxima semana a derrotar a Marathon en San Pedro Sula, Honduras, para clasificar a la segunda ronda.

La tabla de posiciones esta de la siguiente manera:

Real Esteli y Alianza de El Salvador 6 puntos, Marathon y Herediano 6 puntos, Antigua sin puntos en tres partidos.

Por su parte los Caciques del Diriangen perdieron en Guatemala 2-0 ante Xelaju. Los diriambinos ya terminaron su participacion en la Copa Centroamericana, lograron 3 puntos (una victoria y tres derrotas) y fueron ultimos en el grupo donde estan Alajuela de Costa Rica, Plaza Amador de Panama, Luis Angel Firpo de El Salvador y el guatemalteco Xelajú.