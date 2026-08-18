Búfalo Boxing presenta cartelera internacional en Managua

En el hotel Holiday Inn de Managua, este próximo viernes 28 de agosto la promotora Búfalo Boxing, presentará una cartelera de boxeo internacional de nueve combates.

En el pleito estelar Leyman Benavides de 21 victorias, se enfrenta al también capitalino Camilo Mendoza que suma 12 triunfos en el boxeo profesional.

Mientras en el pleito semiestelar Kevin Lara, de Chinandega, con 32 peleas ganadas desafía al matagalpino Juan Mendoza, de diez victorias en su carrera.

Rosendo Álvarez, en representación de Búfalo Boxing, expresó que la cartelera será un éxito “Nosotros somos una empresa seria, estamos buscando forjar grandes boxeadores y pretendemos construir campeones mundiales”, dijo en entrevista para Tu Nueva Radio Ya.

El precio de los boletos para la función boxística es de 330 córdobas en general.