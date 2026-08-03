Venezolano Luis Arráez llega a los Filis de Filadelfia

Los Gigantes de San Francisco decidieron transferir al venezolano Luis Arráez, tres veces campeón de bateo en Grandes Ligas, a los Filis de Filadelfia, en un movimiento que marca un giro importante en la carrera del pelotero.

Pese a ser campeón de bateo en tres, de los últimos cinco años, el venezolano ha sido cambiado a cinco equipos.

En la presente temporada Luis Arráez, registra 136 hits, con cuatro cuadrangulares, 43 carreras impulsadas y un promedio de 324 puntos.

Su llegada a Filadelfia responde a la necesidad de los Filis de reforzar su ofensiva con un bateador consistente y de bajo porcentaje de ponches