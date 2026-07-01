Harry Kane llega a 13 goles y entra al Top 6 mundial



‎‎El delantero de la selección de Inglaterra, Harry Kane, continúa haciendo historia en las Copas del Mundo.

Harry Kane entra al Top 6 de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Con el doblete que marcó este martes frente a la República Democrática del Congo, alcanzó los 13 goles mundialistas, igualando la marca del francés Just Fontaine y ubicándose en el sexto lugar entre los máximos goleadores en la historia del torneo.

‎Con esta cifra, Kane supera a grandes leyendas del fútbol como Pelé, Sandor Kocsis y Jürgen Klinsmann.

‎De sus 13 anotaciones en Copas del Mundo, 5 han sido en la edición 2026: marcó dos goles frente a Croacia, uno ante Panamá y un doblete contra la República Democrática del Congo.

‎Ahora, el capitán inglés tendrá la oportunidad de aumentar su cuenta goleadora en los octavos de final y seguir escalando posiciones entre los máximos goleadores en la historia de los Mundiales.