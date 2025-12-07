Final del fútbol será entre el Managua FC y los Caciques del Diriangén

El torneo Apertura de Liga Primera tiene a sus dos equipos finalistas que disputarán el título, se trata del campeón actual Managua FC y los Caciques del Diriangén.

Managua FC

La Liga anunció que el partido de ida de la final será el sábado 13 de diciembre en el estadio Cacique Diriangén, en horario por definir.

Mientras el partido de vuelta será en el estadio Nacional, de Managua, el próximo 20 de diciembre.

El Managua FC viene de supera en ronda de penales al Real Estelí en semifinales, mientras Diriangén no tuvo problemas para doblegar al Club Sport Sébaco.