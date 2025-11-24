Estelí-Ferretti y Sébaco-Matagalpa por su pase a semifinales del futbol nicaragüense

Los actuales campeones Managua F.C y los Caciques del Diriangén se clasificaron de manera directa a la ronda semifinal del torneo de futbol nicaragüense, por su parte Real Estelí, Walter Ferretti, Sébaco y Matagalpa, buscaran su cupo a semi, a partido de “muerte súbita” el próximo jueves.

El formato del torneo nicaragüense mencina que los dos primeros lugares (Diriangén y Managua F.C) en la ronda regular clasifican de manera directa a semifinales y los puestos del 3-6 buscaran los otros dos cupos a partido único.

Para el próximo jueves a las 2pm, Sébaco como local se enfrentará a los Indígenas de Matagalpa, el ganador de ese partido se enfrentará a los Caciques del Diriangén en semifinales y el ganador del Real Estelí ante Walter Ferretti (6pm en el estadio Independencia) chocará en semi ante Managua F.C.

La tabla general quedo de la siguiente manera: Caciques del Diriangen y Managua FC con 36 puntos cada uno, pero mejor diferencia de goles de los diriambinos (+33 por +19 de los capitalinos), Real Estelí 33, Sébaco 30, Matagalpa 28, Ferretti 26, jalapa 24, Rancho Santana 17, Unan-Managua 12 y Real Madriz 10 puntos.