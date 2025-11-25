El Chelsea golea y humilla al Barcelona en la Champions

En una jornada terrible, el Barcelona fue goleado y humillado 3-0 por el Chelsea la tarde de este martes en la jornada de la Uefa Champions League.

Chelsea 3-0 Barcelona

La noche inició fatal para el Barcelona, con un autogol de Koundé, mientras los siguiente goles del chelsea fueron anotados por Estevao William y Líam Delap.

Lamine Yamal y el resto de sus compañeros de equipo demostraron estar por debajo de su nivel y jamás fueron capaces de tomar el control del partido.

En los otros partidos Borussia Dortmund venció 4-0 al Villarreal, de España, Manchester City perdió 2-0 ante el Bayern Leverkusen.

En los partidos de este miércoles a las dos de la tarde, Real Madrid enfrenta al Olympiacos, Atlético de Madrid juega contra el Inter de Milán, Arsenal chocará frente al Bayern de Múnich.