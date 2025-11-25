El Chelsea golea y humilla al Barcelona en la Champions
En una jornada terrible, el Barcelona fue goleado y humillado 3-0 por el Chelsea la tarde de este martes en la jornada de la Uefa Champions League.
La noche inició fatal para el Barcelona, con un autogol de Koundé, mientras los siguiente goles del chelsea fueron anotados por Estevao William y Líam Delap.
Lamine Yamal y el resto de sus compañeros de equipo demostraron estar por debajo de su nivel y jamás fueron capaces de tomar el control del partido.
En los otros partidos Borussia Dortmund venció 4-0 al Villarreal, de España, Manchester City perdió 2-0 ante el Bayern Leverkusen.
En los partidos de este miércoles a las dos de la tarde, Real Madrid enfrenta al Olympiacos, Atlético de Madrid juega contra el Inter de Milán, Arsenal chocará frente al Bayern de Múnich.