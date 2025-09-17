El campeón de La Champions PSG debuta con goleada ante El Atalanta

El actual campeón de la UEFA Champions League, París Saint Germain de Francia venció por paliza y sin complicaciones 4-0 al Atalanta, de Italia, la tarde de este miércoles.

PSG arrasa 4-0 al Atalanta en la Champions League

Los goles del Paris Saint Germain fueron anotados por Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos.

En otros resultados Bayern de Múnich venció 3-1 al Chelsea, Inter de Milán doblegó 2-0 al Ajax; el Liverpool con un gol de último minuto venció 3-2 al Atlético de Madrid.

Este jueves a la una de la tarde debuta en el torneo el Barcelona enfrentando al Newcastle, del fútbol de Inglaterra.

La baja más sensible para el equipo del Barcelona será Lamine Yamal, quien se encuentra en México.