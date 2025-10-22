Dodgers anuncian a Blake Snell y Yoshinubo Yamamoto como sus abridores para la Serie Mundial

Los Dodgers de los Ángeles y los Azulejos de Toronto se enfrentan este viernes en el partido inaugural de la serie mundial del béisbol de Grandes Ligas, a las seis de la tarde y en transmisión de Tu Nueva Radio Ya.

Los Dodgers anuncian a Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto como sus abridores para los dos primeros juegos de la Serie Mundial

Previo al juego los Dodgers confirmaron que sus dos lanzadores abridores serán Blake Snell y Yoshinubo Yamamoto.

En el primer partido se supone Blake Snell será el abridor, en la postemporada suma tres victorias, sin derrotas, 0.86 de efectividad en 21 entradas lanzadas.

Mientras en el segundo partido Yamamoto será el abridor, en la postemporada tiene dos ganados, uno perdido, efectividad de 1.83.

Mientras los Azulejos de Toronto todavía no anuncian a los lanzadores abridores.

La serie mundial del béisbol de Grandes Ligas, es de siete juegos y el equipo que consiga cuatro victorias se alza con el título de Campeón.