Dodgers a un triunfo de la Serie de Campeonato de Liga

En Transmisión de los Galácticos de Tu Nueva Radio Ya, los Dodgers de Los Ángeles sobrevivieron a un bullpen vulnerable y a duras penas vencieron a los Filis de Filadelfia con marcador de 4 carreras a 3, para tener ventaja de 2 juegos a 0 en la Serie Divisional que son al mejor de 5.

Blake Snell se apuntó el triunfo lanzando 6 innings de 1 hit y 9 ponches mientras Will Smith bateó un doble y remolcó par de carreras por los Dodgers… La acción en ésta Serie se reanudará el miércoles en Los Ángeles. Ahí los dirigidos por Dave Roberts tratarán de aplicarle barrida a los Filis.

Por su parte, los Yankees de Nueva York están con la “Soga al Cuello” y este martes a las 6 de la tarde se enfrentarán a los Azulejos de Toronto en un desafío en que buscarán como sobrevivir y extender la Serie Divisional a un 4to juego.

Los Yankees mandarán a la loma al zurdo ganador de 18 juegos en la campaña regular, Carlos Rodón, mientras que Toronto mandará a la loma a Shane Bieber. La derrota de los Yankees los eliminará de la contienda.