sábado, septiembre 13, 2025
Dantos eliminan a Chinandega y avanzan a la final del Pomares

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

La Maquinaria Roja de los Dantos se clasificó a la final del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares, tras vencer en la serie semifinal 4-1 a los Tigres de Chinandega que se fueron eliminados.


En el último partido disputado la tarde de este sábado en Managua, los Dantos dejaron tendidos en el terreno 5-4 a los Tigres.


Por los Dantos Carlos Teller se llevó la victoria, mientras por Chinandega perdió Walter López.


Los Dantos clasificaron  a su sexta final de manera consecutiva y cobraron venganza contra Chinandega que el año pasado los venció en la final.


Este domingo a la una de la tarde, Chontales también puede clasificar a la final del Pomares si vencen a las Fieras del San Fernando en Juigalpa.

