Dantos eliminan a Chinandega y avanzan a la final del Pomares

La Maquinaria Roja de los Dantos se clasificó a la final del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares, tras vencer en la serie semifinal 4-1 a los Tigres de Chinandega que se fueron eliminados.



En el último partido disputado la tarde de este sábado en Managua, los Dantos dejaron tendidos en el terreno 5-4 a los Tigres.



Por los Dantos Carlos Teller se llevó la victoria, mientras por Chinandega perdió Walter López.



Los Dantos clasificaron a su sexta final de manera consecutiva y cobraron venganza contra Chinandega que el año pasado los venció en la final.



Este domingo a la una de la tarde, Chontales también puede clasificar a la final del Pomares si vencen a las Fieras del San Fernando en Juigalpa.