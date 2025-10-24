Curiosidades sobre los anillos de Serie Mundial

Este viernes (6 pm) y en transmisión deportiva de los Galácticos de TU NUEVA RADIO YA, arranca la serie mundial de béisbol entre los actuales campeones Dodgers de Loa Angeles y Azulejos de Toronto. Al ganador la MLB le otorga un anillo de campeón.

Hay que destacar que en la historia de MLB, solamente tres nicaragüenses tienen un anillo de serie mundial (dos jugando y uno como parte del roster); Dennis Martínez, David Green y Cheslor Cuthbert. Martínez y Green ganaron en el campo, mientras que Cuthbert recibio su anillo como parte del equipo en 2015, aunque no jugo en la Serie Mundial.

Dennis Martínez: Ganó el anillo en 1983 con los Orioles de Baltimore.

David Green: Fue el primer nicaragüense en jugar en una Serie Mundial y ganarla en 1982 con los Cardenales de San Luis.

Cheslor Cuthbert: También recibió su anillo de campeón en 2015 como parte del equipo de los Reales de Kansas City.

Aquí les dejamos un resumen de la historia de los anillos de serie mundial, costo, estilos, novedades etc etc…

Los New York Giants recibieron los primeros anillos en 1922, tras derrotar a los New York Yankees en la Serie Mundial. Lejos de los diseños cada vez más llamativos de los últimos años, el primer anillo de la Serie Mundial fue una sencilla banda de oro grabada con la leyenda «Giants World Champions 1922» y un pergamino con un pequeño diamante en el centro.

Hay tres tipos de anillos que se entregan:

Anillos A: Más grandes y caros; generalmente reservados para jugadores, manager, entrenadores y ejecutivos en activo.

Anillos B y C: Más pequeños y discretos; pueden regalarse a otros empleados asociados con el equipo ganador.

Uno de los anillos más curiosos fueron los de los cachorros de Chicago en 2016: Los Cubs de Chicago incorporaron 108 diamantes en sus anillos para representar el fin de su sequía de 108 años sin ganar la Serie Mundial.

2023: El anillo de los Texas Rangers incluyó una parte superior alternativa con 49 rubíes (que representan a 49 jugadores en su roster) y 11 piedras en el logo (que representan sus 11 victorias como visitantes en postemporada).

2024: El anillo de Los Ángeles Dodgers incluyó 34 zafiros en honor al legendario lanzador mexicano de los Dodgers, Fernando Valenzuela, (quien usó el número 34 en su carrera).

¿Quién financia los anillos de Serie Mundial?

Cada año, las Grandes Ligas de Beisbol aportan $1,500 dólares por anillo para cada jugador, manager, entrenadores y gerente general del equipo ganador. Si los clubes deciden otorgar anillos a miembros adicionales del personal, deben recurrir a sus propios presupuestos para cubrir los costos.

¿Qué jugadores de la MLB tienen más anillos de Serie Mundial?

Durante su legendaria etapa con los New York Yankees, Yogi Berra se llevó a casa 10 anillos de Serie Mundial, más galardones que cualquier otro jugador en la historia de la MLB.

Jugadores con más títulos de Serie Mundial (de todos los tiempos) en los rosters oficiales de Serie Mundial

10: Yogi Berra

9: Joe DiMaggio

8: Bill Dickey

7: Frankie Crosetti, Lou Gehrig, Hank Bauer, Mickey Mantle, Phil Rizzuto, Babe Ruth

Jugadores activos con múltiples títulos de Serie Mundial en rosters oficiales de Serie Mundial

3: Mookie Betts

2: Walker Buehler, Max Muncy, Brusdar Graterol, Yuli Gurriel, Will Smith, Charlie Morton, Jorge Soler, Justin Verlander, Max Scherzer, Ryan Brasier, Freddie Freeman, Aroldis Chapman, Kiké Hernandez, Christian Vázquez, Joc Pederson, José Altuve, Blake Treinen, Nathan Eovaldi, Xander Bogaerts, Corey Seager, Lance McCullers Jr., Austin Barnes, Chris Taylor, Alex Bregman.

Datos suministrados por ESPN-Deportes