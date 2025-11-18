Cristiano Ronaldo, Messi y Guillermo Ochoa serán los únicos jugadores con 6 mundiales

Con 41 años Cristiano Ronaldo estará en su sexta Copa del Mundo, los portugueses clasificaron al Mundial 2026 con una aplastante victoria 9-1 ante Armenia. Ahora podrían ser tres los jugadores con más mundiales en la historia.

Cristiano, Messi y Ochoa rumbo a su sexto Mundial

Aparte de Cristiano, el argentino Messi y el mexicano Guillermo Ochoa (portero) también estarían llegando a su sexta copa del mundo.

Hasta el momento Messi, Cristiano y Ochoa son los únicos jugadores activos con cinco mundiales, un dato que suele aparecer en análisis, pronósticos y apuestas previas a cada Copa del Mundo, y aquí les dejamos la lista completa de los jugadores de fútbol con más Mundiales jugados:

Lionel Messi (Argentina) – 5 Mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 5 Mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

Lothar Matthäus (Alemania) – 5 Mundiales (1982, 1986, 1990, 1994, 1998)

Rafael Márquez (México) – 5 Mundiales (2002, 2006, 2010, 2014, 2018)

Gianluigi Buffon (Italia) – 5 Mundiales (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)

Andrés Guardado (México) – 5 Mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

Antonio Carbajal (México) – 5 Mundiales (1950, 1954, 1958, 1962, 1966)

Guillermo Ochoa (México) – 5 Mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

Hay que destacar que Lionel Messi es el jugador con más partidos disputados en la historia de los Mundiales con un total de 26 partidos, el segundo es el alemán Lothar Matthäus con 25 partidos, el también alemán Miroslav Klose es tercero con 24 encuentros, además es el máximo goleador de la historia de los mundiales con 16 anotaciones (Fue campeón en 2014), Paolo Maldini, defensa italiano, cuenta con 23 encuentros, Cristiano Ronaldo ha jugado un total de 22 partidos en 5 Mundiales y Diego Armando Maradona en cuatro mundiales disputó un total de 21 partidos. Fue campeón en 1986 y disputó la final en 1990.