Confirmado: Cheslor, Dilmer y Milkar con el Bóer del Pomares 2026

Una fuente de todo crédito, nos ha confirmado la presencia de los peloteros Cheslor Cuthbert, Dilmer Mejía y Milkar Pérez, con el equipo de los indios del Bóer para el campeonato nacional de béisbol German Pomares 2026.

El ex grades ligas Cheslor ha jugado los últimos años con la Costa Caribe Sur en el torneo German Pomares, el lanzador zurdo Mejía con los Leones de León y Pérez ha quedado fuera de la organización de los marineros de Seattle y en años anteriores jugó con el Bóer Sub-23 y Pomares mayor.

Con estas tres nuevas adquisiciones, los capitalinos se convierten en candidatos para el título del torneo de primera división. Recordemos que los actuales campeones son los Dantos, que le ganaron la final a los Tigres de Chinandega.

Los Indios tienen tres temporadas de manera consecutiva sin llegar a una final, la última fue en el 2022 donde le ganaron el título a los Dantos.