Jonathan Loáisiga llega a su sexta victoria en Grandes Ligas
El nicaragüense Jonathan Loáisiga, se apuntó su sexta victoria de la temporada en Grandes Ligas, en la victoria 1-0 de los Diamondbacks de Arizona sobre los Filis de Filadelfia, la tarde de este miércoles.
Jonathan lanzó la octava entrada de forma perfecta, cuando el partido estaba sin anotaciones.
En la baja de ese episodio James McCann, conectó un cuadrangular para darle ventaja a Arizona.
El partido fue cerrado por Juan Morillo, quien se apuntó juego salvado y preservó el triunfo de Jonathan Loáisiga.
En la temporada el relevista nicaragüense tiene seis victorias, por tres derrotas, 2.40 de efectividad y suma once episodios sin permitir carreras limpias.
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