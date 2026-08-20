Homenaje y reconocimiento al gran Julito Montenegro

Julito Montenegro, uno de los quijotes del Béisbol Menor de nuestro país, tuvo una doble celebración este viernes 20 de agosto. Lucalza Nicaragua, empresa Líder en la distribución de Lubricantes Chevrón lo homenajeó por sus 50 años vinculado al Béisbol de los Niños, además que le fue celebrado su cumpleaños 82.

Julito, en medio siglo ha desarrollado distintas ligas de Béisbol de Niños, y hoy por hoy, es considerado una de las más importantes personalidades que han contribuido al desarrollo y crecimiento de peloteritos.

“Me siento muy halagado con lo que Lucalza y el Ing. Arturo Artola han hecho por mi”, dijo Montenegro. “Actualmente no estoy bien de salud, y es por ello que esto lo valoro mucho, porque los reconocimientos se hacen cuando uno está con vida”, añadió.

El Ing. Arturo Artola, Gerente General de Lucalza Nicaragua habló de los años valiosos que Montenegro le ha dedicado al desarrollo del crecimiento de los niños.

“Tengo más de 30 años de conocerlo y siempre me ha impactado el amor y la pasión que ha tendido por el Béisbol Infantil”, dijo el Ing. Artola. “El verdadero honor es para Lucalza, al tener el chance de reconocer a Julito como un Héroe de Mi Nación por tan noble labor realizado”, añadió.

Julito Montenegro es el último gran quijote que ha existido en Nicaragua, de los que siempre están vinculados al Béisbol Menor. “Yo me voy a retirar de esto hasta que me muera. Ha sido mi pasión y me siento feliz de todo lo que he aportado para el deporte que tanto amo”, culminó diciendo el homenajeado.