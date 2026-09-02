Seguimos fortaleciendo el Taekwondo nicaragüense
El taekwondo nacional sigue creciendo. Con mucha satisfacción, el Cro. Salvador Zavala, presidente de la Federación de Taekwondo de Nicaragua, realizó la entrega oficial del nuevo tatami octagonal a los atletas de la preselección Nacional de Kyorugui y Poomsae, junto a sus entrenadores.
Este nuevo tatami cuenta con el estándar oficial de competencia, lo que permitirá a nuestros deportistas entrenar en condiciones similares a las que encontrarán en eventos internacionales, fortaleciendo así su preparación deportiva.
Desde la Federación agradecemos al Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), a la Coordinadora Nacional de Federaciones Deportivas (CONFEDE) y al Movimiento Deportivo Alexis Argüello por su constante apoyo y compromiso con el crecimiento del taekwondo nacional.
Con estas acciones seguimos avanzando en la formación de atletas de alto rendimiento que representarán con orgullo a Nicaragua.