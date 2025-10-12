Cerveceros de Milwaukee avanzan a la serie de campeonato tras vencer 3-1 a Los Cachorros

Andrew Vaughn conectó un jonrón que rompió el empate en la cuarta entrada, mientras que William Contreras y Brice Turang sumaron cuadrangulares para que los Cerveceros de Milwaukee vencieran este sábado 3-1 a los Cachorros de Chicago y avanzaran a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Con esta victoria, Milwaukee dejó atrás años de frustraciones en postemporada al llevarse el quinto y decisivo juego de la serie divisional. Se trata de su primera serie ganada en playoffs desde que barrieron a los Rockies de Colorado en 2018. Desde entonces, habían participado en siete postemporadas en ocho años sin lograr avanzar.

Los Cerveceros ahora se preparan para enfrentar nuevamente a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato, reeditando el duelo de 2018 que terminó con victoria para los californianos. El primer juego de esta serie está programado para el lunes en Milwaukee.