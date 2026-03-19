Bóer enfrenta a Nueva Segovia este viernes

En transmisión deportiva de Tu Nueva Radio, este viernes a las once de la mañana los Indios del Bóer se enfrentan a Nueva Segovia, en el Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares.

Los partidos serán en el estadio Ernesto Capellán Vílchez, de Tipitapa.

Los Indios entran a la jornada con récord de cinco victorias por tres derrotas, mientras Nueva Segovia llega con una victoria por siete derrotas.

En otras series que inician este viernes a la una de la tarde, Rio San Juan se enfrentará a Chontales, en Juigalpa; y en Somoto, Rivas se medirá contra Madriz también a la una de la tarde.

Por su parte, los Dantos van a concluir su serie ante Granada con doble juego siempre en el estadio Roque Tadeo Zavala, de la Gran Sultana, a las tres de la tarde.

