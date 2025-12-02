Barcelona vence 3-1 al Atlético y sigue líder en LaLiga

El Fútbol Club Barcelona venció 3-1 al Atlético de Madrid, para sumar 37 puntos y mantenerse en el primer lugar de la Liga de España, la tarde de este martes

Los goles del equipo culé fueron anotados por Rapinha al minuto 26, Dani Olmo al 65 y cerró la victoria Ferran Torres al 90+7, mientras Alex Baena anotó el único gol del Atlético de Madrid.

Por ahora el Barcelona es líder con 37 puntos, le sigue el Real Madrid con 33 unidades.

El equipo merengue juega este miércoles a las dos de la tarde ante el Athletic de Bilbao, en una encuentro muy complicado para el Real Madrid.