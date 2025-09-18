type here...
Barcelona triunfa ante el Newcastle en inicio de La Champions

Por José Luis García
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Fútbol Club Barcelona consiguió su primera victoria de la temporada en la UEFA Champions League venciendo 2-1 al Newcastle, de Inglaterra, la tarde de este jueves.

Marcus Rashford por el Barcelona anotó sus dos goles, mientras por el Newcastle, Alex Gordon, fue el autor de su gol.

En otros partidos el Manchester City venció 2-0 al Napoli; el Frankfurt, de Alemania, se impuso 5-0 al Galatasaray; y el Club Brujas doblegó 4-1 al Mónaco.

El próximo martes el Kairat jugará ante Real Madrid, mientras el miércoles el Paris Saint Germain jugará ante el Barcelona.

