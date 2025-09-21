Barcelona golea sin problemas al Getafe en la jornada 5 de la Liga Española

La tarde de este domingo el Barcelona logró venció por goleada 3-0 ante el Getafe en el Estadio Johan Cruyff, en la jornada cinco de la liga española.
Por el equipo culé, la figura fue Ferran Torres anotando dos goles en los minutos 15 y 34, mientras que Dani Olmo selló el triunfo con un gol al minuto 62.
Con este resultado, los azulgranas suman 13 puntos y se mantienen a solo dos del líder, el Real Madrid.
En la jornada del sábado el Real Madrid venció 2-0 al Español, con goles de Eder Miltao y Kylian Mbappé.