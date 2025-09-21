type here...
domingo, septiembre 21, 2025
Barcelona golea sin problemas al Getafe en la jornada 5 de la Liga Española

Por José Luis García
La tarde de este domingo el Barcelona logró venció por goleada 3-0 ante el Getafe en el Estadio Johan Cruyff, en la jornada cinco de la liga española.

Barcelona golea 3-0 al Getafe y sigue cerca del Real Madrid
Por el equipo culé, la figura fue Ferran Torres anotando dos goles en los minutos 15 y 34, mientras que Dani Olmo selló el triunfo con un gol al minuto 62.

Con este resultado, los azulgranas suman 13 puntos y se mantienen a solo dos del líder, el Real Madrid.

En la jornada del sábado el Real Madrid venció 2-0 al Español, con goles de Eder Miltao y Kylian Mbappé.

