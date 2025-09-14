Barcelona golea al Valencia y sube al segundo lugar de La Liga

El Fútbol Club Barcelona humilló sin piedad al vencer por goleada 6-0 al Valencia, la tarde de este domingo en la jornada número cuatro de la Liga Española de fútbol.

Por el Barcelona anotaron dos goles Ferran López, Rapinha y selló la actuación perfecta Robert Lewandoski.

El gran ausente del partido por el Barcelona fue Lamine Yamal, que se encontraba en las gradas del estadio debido a molestias físicas sufridas en los partidos de la selección de España.

En la tabla de posiciones del torneo Real Madrid, tiene 12 puntos en primer lugar; Barcelona es segundo lugar con 10 puntos y en tercero Getafe y Athletic de Bilbao tienen 9 puntos.

En su próximo partido el Real Madrid debuta en la Champions League este martes contra el Olympique de Marsella, a la una de la tarde.