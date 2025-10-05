Barcelona es goleado y humillado por El Sevilla

El Fútbol Club Barcelona perdió por goleada 4-1 ante el Sevilla perdiendo el primer lugar de la liga española que ahora es ocupado por el Real Madrid.

Sevilla golea 4-1 al Barcelona y el Real Madrid lidera

En el partido por el Sevilla le metieron gol al Barza, Alexis Sanchez, Isaac Romero, José Carmona y selló la victoria Adams.

Mientras el único gol culé fue de Marcus Rashford, también Robert Lewandoski falló un penal.

Las ausencias de Lamine Yamal y Raphinha fueron graves para un Barcelona que nunca estuvo en superioridad en el partido.

En la jornada del sábado Real Madrid venció 3-1 al Villarreal con dos goles de Vinicius y otro de Mbappé.

La tabla de posiciones tiene al Real Madrid como nuevo primer lugar con 21 puntos, mientras Barcelona es segundo con 19.