Barcelona es goleado y humillado por El Sevilla

El Fútbol Club Barcelona perdió por goleada 4-1 ante el Sevilla perdiendo el primer lugar de la liga española que ahora es ocupado por el Real Madrid.
En el partido por el Sevilla le metieron gol al Barza, Alexis Sanchez, Isaac Romero, José Carmona y selló la victoria Adams.
Mientras el único gol culé fue de Marcus Rashford, también Robert Lewandoski falló un penal.
Las ausencias de Lamine Yamal y Raphinha fueron graves para un Barcelona que nunca estuvo en superioridad en el partido.
En la jornada del sábado Real Madrid venció 3-1 al Villarreal con dos goles de Vinicius y otro de Mbappé.
La tabla de posiciones tiene al Real Madrid como nuevo primer lugar con 21 puntos, mientras Barcelona es segundo con 19.