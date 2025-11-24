Barcelona enfrenta al Chelsea en la continuación de La Champions

En la continuación de la Uefa Champions League, este martes a las dos de la tarde juegan el Barcelona, de España juega de visitante ante el Chelsea, de Inglaterra en el partido más atractivo.

En los duelos directos el Chelsea ha salido victorioso cuatro veces, mientras el Barcelona en tres ocasiones se ha llevado la victoria, han empatado en siete ocasiones.

En otros juegos Borussia Dortmund, de Alemania juega ante el Villareal, de España, Manchester City, de Inglaterra juega contra el Bayern Leverkusen, de Alemania.

El Real Madrid vuelve a la acción el próximo miércoles a las dos de la tarde ante el Olympiacos, en el juego de mayor importancia.

En la tabla de posiciones Bayern de Múnich, Arsenal e Inter son los únicos equipos en tener 12 puntos en primer lugar, el Real Madrid con nueve puntos está en el puesto siete y el Barcelona con siete puntos esta en el lugar once.