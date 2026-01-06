Barcelona enfrenta al Athletic Bilbao en semifinales de La Supercopa de España
Este miércoles a la una de la tarde, el Barcelona se enfrentará al Athletic de Bilbao, en la primera semifinal de la Supercopa de España, en Arabia Saudita.
El Barcelona llega al partido con ocho victorias de forma consecutiva, incluyendo la UEFA Champions League, Copa del Rey y la Liga donde son los líderes.
Por su parte el Athletic de Bilbao, llega con apenas una victoria en sus últimos cinco partidos.
La otra semifinal será el jueves a la una de la tarde, con el duelo entre Real Madrid y el Atlético de Madrid.
En el único enfrentamiento de esta temporada el Atlético venció por paliza 5-2 al cuadro merengue.
De ganar el Barcelona y Real Madrid sus semifinales, ambos equipos se enfrentarán en la final el domingo.