Barcelona enfrenta al Athletic Bilbao en semifinales de La Supercopa de España

Este miércoles a la una de la tarde, el Barcelona se enfrentará al Athletic de Bilbao, en la primera semifinal de la Supercopa de España, en Arabia Saudita.

Barcelona vs Athletic: semifinal de la Supercopa

El Barcelona llega al partido con ocho victorias de forma consecutiva, incluyendo la UEFA Champions League, Copa del Rey y la Liga donde son los líderes.

Por su parte el Athletic de Bilbao, llega con apenas una victoria en sus últimos cinco partidos.

La otra semifinal será el jueves a la una de la tarde, con el duelo entre Real Madrid y el Atlético de Madrid.

En el único enfrentamiento de esta temporada el Atlético venció por paliza 5-2 al cuadro merengue.

De ganar el Barcelona y Real Madrid sus semifinales, ambos equipos se enfrentarán en la final el domingo.

