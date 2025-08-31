Barcelona empata y se despide del primer lugar en Liga

En un resultado inesperado, el Barcelona empató 1-1 ante el Rayo Vallecano, la tarde de este domingo y con el resultado descendieron al cuarto lugar en la tabla de posiciones de la Liga de España.

En el encuentro el Barcelona se puso adelante con gol vía penal de Lamime Yamal; el Rayo empató en el minuto 67 gracias al gol de Frank Pérez, en el minuto 67.

El sábado el Real Madrid venció 2-1 al Mallorca con goles de Arda Güler y Vinicius Jr.

En la Liga Real Madrid y Athletic de Bilbao, comparten el primer lugar con 9 puntos, mientras Villareal, Barcelona y Español están con 7 puntos.