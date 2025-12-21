Barcelona despide el 2025 con triunfo sobre Villareal y líder de La Liga

El Fútbol Club Barcelona cerró el año con una victoria 2-0 frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, la mañana de este domingo en la jornada 17 de la liga española de fútbol.

Villareal 0 — 2 Barcelona

Por el Barcelona anotaron goles de Raphinha de penal al minuito once y y Lamine Yamal al 63, para conseguir tres puntos vitales para los dirigidos por Hansi Flick, que se consolidan como líderes del campeonato.

El Real Madrid venció 2-0 al Sevilla, con Kylian Mbappé anotando su gol 59 del año para empatar el record histórico del club en una temporada impuesto por Cristiano Ronaldo.

En la Liga Barcelona es líder con 46 puntos y Real Madrid segundo con 46 puntos.

El líder de goleo es Mbappé con 18 y Ferran Torres es segundo con once tantos.