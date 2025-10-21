El Fútbol Club Barcelona ofreció una exhibición de fútbol ofensivo al vencer por goleada 6-1 al Olympiacos, de Grecia, la mañana de este martes en la tercera jornada de la UEFA Champions League.

El joven mediocampista Fermín López fue la figura del encuentro al marcar tres goles, mientras que Marcus Rashford aportó dos goles y una asistencia. Lamine Yamal completó la cuenta con un tanto desde el punto penal.

El único gol del equipo griego llegó por medio de Ayoub El Kaabi, vía penal.

El siguiente partido del Barcelona será el próximo domingo a las nueve de la mañana cuando se midan al Real Madrid en una edición más del clásico del fútbol mundial.

Este miércoles en la jornada de la Uefa Champions League el Real Madrid juega ante la Juventus, de Italia, a la una de la tarde.