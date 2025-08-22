Barcelona busca otra victoria ante Levante en La Liga

En la continuación de la Liga de España, el Fútbol Club Barcelona se enfrenta este sábado al Levante FC, a la 1:30 de la tarde hora de Nicaragua.
En su primer partido, el Barcelona se llevó una victoria con marcador de 3-0 sobre el Mallorca; mientras el Levante perdió 2-1 ante el Alavés.
Por su parte el Real Madrid jugará un partido cómodo ante el recién ascendido a la primera división Real Oviedo, el domingo a las 1:30 de la tarde.
Real Madrid y Barcelona tienen tres puntos en la tabla de posiciones.