Deportes

Barcelona busca otra victoria ante Levante en La Liga

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

En la continuación de la Liga de España, el Fútbol Club Barcelona se enfrenta este sábado al Levante FC, a la 1:30 de la tarde hora de Nicaragua.

En su primer partido, el Barcelona se llevó una victoria con marcador de 3-0 sobre el Mallorca; mientras el Levante perdió 2-1 ante el Alavés.

Por su parte el Real Madrid jugará un partido cómodo ante el recién ascendido a la primera división Real Oviedo, el domingo a las 1:30 de la tarde.

Real Madrid y Barcelona tienen tres puntos en la tabla de posiciones.

