Barcelona asume liderato de la Liga Española tras vencer a la Real Sociedad

Por José Luis García
El Fútbol español tiene un nuevo líder de Liga, con la victoria del Barcelona 2-1 ante la Real Sociedad, en la jornada dominical del torneo.

En el encuentro Odriozola, de la Real Sociedad anotó el primer gol; el Barcelona empató con gol de Jules Koundé, en el minuto 43.

En el segundo tiempo, Lamine Yamal, reapareció con el Barcelona, un minuto después dio una asistencia para que Robert Lewandoski anotara el gol de la victoria.

El sábado el Real Madrid sufrió una vergonzosa derrota, al ser arrastrado con marcador de 5-2 ante el Atlético de Madrid, en ese partido el argentino Julián Álvarez anotó dos goles.

En la tabla de posiciones el Barcelona es nuevo líder con 19 puntos, seguido por el Real Madrid con 18 en segundo lugar.

