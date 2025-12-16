Anuncian mejoramiento y equipamiento del estadio de fútbol Cacique Diriangén

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional presentará este miércoles, el proyecto de mejoramiento y equipamiento del Estadio de Fútbol Cacique Diriangén, en el municipio de Diriamba, en el departamento de Carazo.

Proyecto de mejora del Estadio Cacique Diriangén

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, destacó que esta es una iniciativa que fortalecerá el deporte, la recreación y la participación de la juventud nicaragüense.

“Mañana estará el compañero Maurice Ortega, presentando el proyecto de mejoramiento y equipamiento del Estadio de Fútbol Cacique Diriangén, en Diriamba”, dijo la compañera Rosario.

“Ahí estará también la juventud heroica, juventud de todos los tiempos, los atletas destacados, también de todos los tiempos”, subrayó.

