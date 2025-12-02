5 de diciembre será el sorteo para la Copa del Mundo

Este viernes y en transmisión de los Galácticos de TU NUEVA RADIO YA, se realizará el sorteo (11 am hora nica) para definir los grupos para la Copa del Mundo 2026 a realizarse en Estados Unidos, Canadá y México. La ceremonia será en el Kennedy Center de Washington, D.C.

Recordemos que tres de las novedades para esta Copa del Mundo serán; tres países organizando el mundial, la ampliación de los países de 32 a 48 y también la ampliación de grupos, de 8 a 12.

Los Bombos para el sorteo quedaron establecidos de la siguiente manera:

Bombo 1 y cabezas de serie: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

y cabezas de serie: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea, Ecuador, Austria y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curacao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados (A, B, C y D) de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

Los repechajes serán de la siguiente manera:

Hay 22 equipos que tendrán que buscar uno de los seis lugares disponibles mediante los dos playoffs de marzo de 2026:

Repechaje-Intercontinental: incluye a seis selecciones que buscan uno de los dos boletos asignados. El torneo que enfrentarán cuenta con dos llaves, el ganador de cada una irá al Mundial.

Camino 1 : Nueva Caledonia vs Jamaica, el ganador se medirá en la final a Congo y el vencedor va a la Copa del Mundo.

: Nueva Caledonia vs Jamaica, el ganador se medirá en la final a Congo y el vencedor va a la Copa del Mundo. Camino 2: Bolivia vs Surinam, el ganador se enfrentará en la final con Iraq y el vencedor va a la Copa del Mundo.

Repechaje-UEFA: solo hay 16 selecciones europeas; 12 llegaron tras finalizar en segundo lugar de sus respectivos grupos en la eliminatoria de la zona, y los cuatro restantes consiguieron su puesto de acuerdo con el ranking de la pasada Nations League.

Tendrá cuatro llaves con cuatro selecciones cada una, el ganador de cada bracket irá a la Copa del Mundo.

A: Gales-Bosnia y Herzegovina e Italia-Irlanda del Norte, los ganadores pelearán por el boleto al Mundial.

B: Ucrania-Suecia y Polonia-Albania, los ganadores pelearán por el boleto al Mundial.

C: Eslovaquia-Kosovo y Turquía-Rumania, los ganadores pelearán por el boleto al Mundial.

D: República Checa-República de Irlanda y Dinamarca-Macedonia del Norte, los ganadores pelearán por el boleto al Mundial.