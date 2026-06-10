Planta fotovoltaica ENESOLAR 1: el primer proyecto que se construye en el país gracias al crédito de China

El compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para las Inversiones, afirmó “gracias a esta alianza y asociación Estratégica que tenemos con la República Popular China, estamos llevando a cabo estos proyectos en energías renovables”.

Durante la inauguración de la Planta Fotovoltaica ENESOLAR 1 APAS, Laureano, trasladó los saludos de Nuestros Copresidentes Comandante Daniel y la Compañera Rosario, y destacó, que estas obras que contribuyen a la seguridad energética, mediante fuentes renovables, para garantizar el servicio a las familias.

“El día de hoy, damos por inauguradas las operaciones de éste parque fotovoltaico, que se ha construido en San Isidro, Matagalpa, que va favorecer las capacidades de ENACAL, para llevarles el agua potable a las familias nicaragüenses”, resaltó Asesor Presidencial para las Inversiones, Laureano Ortega Murillo.

“Este proyecto tiene un significado muy especial, porque desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de Nicaragua y China, en diciembre del año 2021, éste ha sido el primer proyecto que se construye en nuestro país, bajo el mecanismo de crédito de la República Popular China para Nicaragua”, detalló Laureano.

Y agradeció a la empresa china, CCCC, por el trabajo realizado y que continuarán, con los diseños y nuevos proyectos a favor del pueblo nicaragüense, en cumplimiento de la visión estratégica del Presidente Xi Jinping y Nuestros Copresidentes, Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo.

