Larreynaga inaugura la estación de bomberos 241 en Nicaragua

En la comunidad Larreynaga en el municipio que lleva el mismo nombre en el departamento de León, fue inaugurada la estación de Bomberos Unidos número 241, Compañero Francisco José Noguera García.

Larreynaga inaugura la estación de bomberos número 241 en Nicaragua

El comisionado mayor Lenin Quiroz, subdirector general de Bomberos Unidos, destacó que la estación está dotada de 11 bomberos, entre ellos, tres mujeres y 8 varones, capacitados en diferentes especialidades y técnicas.

También se suma a las labores de prevención y atención de emergencias, un camión de bomberos con capacidad para 500 galones de agua y un camión cisterna con capacidad de 2 mil galones de agua para atender diferentes situaciones.

El nombre de ésta estación Francisco José Noguera García, es un compañero que no claudicó en la lucha para defender la paz, la tranquilidad, la soberanía de nuestro país.

