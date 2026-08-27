En Managua fue inaugurado un nuevo centro de la cultura, el Museo de Arte Contemporáneo Julio Cortázar, un espacio para la promoción y difusión de las expresiones artísticas. Además, dedicado a la vida y obra del escritor argentino, autor de grandes obras como «Rayuela» y «Queremos Tanto a Glenda».

Inauguran Museo de Arte Contemporáneo Julio Cortázar en Managua

Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 y pasó a otro plano de vida el 12 de febrero de 1984. Fue un gran luchador social, amigo de la Revolución Cubana y Nicaragüense.

En esta inauguración participaron los codirectores del Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes (ICPJ), los compañeros Ramón Rodríguez y Blanca Arauz, artistas plásticos, escritores y poetas.

En este espacio podrán apreciarse obras de reconocidos maestros de las artes plásticas en diversas manifestaciones artísticas, como pintura, esculturas, grabados y afiches. Será un lugar del arte y la cultura, para el encuentro de intelectuales y poetas nacionales y de otros países.

“Estamos muy contentos por este logro de nuestro gobierno y sobre todo ese apoyo tangible de nuestros Copresidentes, Comandante Daniel y la Compañera Rosario Murillo. Esto es un sueño hecho realidad, esperábamos esta inauguración, porque este gran escritor amigo de Nicaragua y de todos los pueblos de Latinoamérica Julio Cortázar, uno de los fundadores de esta iniciativa en Roma en 1980”, indicó el codirector del ICPJ, maestro Ramón Rodríguez.

El Museo de Arte Contemporáneo está situado en un edificio ubicado en el antiguo centro histórico de la ciudad de Managua, sobre la calle «El Triunfo”, construido en 1939.

Su diseño responde a un estilo ecléctico, con influencias del neorrenacimiento plateresco y elementos neomudéjares que le confieren un singular valor arquitectónico. Es una vivienda que logró sobrevivir al terremoto de 1972.

Durante la década de 1980 el lugar albergó las oficinas de la Dirección de Patrimonio Cultural. Posteriormente, fue acondicionada como sede del Museo de Arte Contemporáneo Julio Cortázar, La Casa de la Poesía.

