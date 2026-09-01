Inauguran 320 metros de calle de concreto en El Coral, Chontales

Las familias de la zona 4 del municipio de El Coral cuentan ahora con mejores condiciones para movilizarse, tras la inauguración de 320 metros lineales de calle de concreto, una obra entregada en el marco del Inicio de Septiembre Victorioso.

Familias de El Coral estrenan 320 metros de cales de concreto

El proyecto fue ejecutado por el Buen Gobierno, a través de la Alcaldía del Poder Ciudadano, con una inversión de 4 millones 547 mil 318 córdobas. Además de la construcción de la vía, la obra contempla sistemas de drenaje pluvial destinados a mejorar su durabilidad y brindar mayor seguridad a las familias durante la temporada lluviosa.

Con la nueva infraestructura, decenas de familias protagonistas tienen ahora un acceso más seguro hacia sus viviendas, centros escolares, unidades de salud y establecimientos comerciales, al tiempo que se favorece la actividad económica en la zona.

Durante el acto de inauguración, las familias expresaron su agradecimiento al Buen Gobierno por la ejecución del proyecto.