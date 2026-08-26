Sarawaska inaugurará plazoleta para sexto festival de polcas este domingo

La comunidad de Sarawaska, en el municipio de Jinotega, se prepara para albergar la sexta edición del Festival de Polcas, Mazurcas y Jamaquellos este próximo domingo 30 de agosto, un evento dedicado en esta ocasión a la agrupación “Los Soñadores de Sarawaska”.

Para garantizar la comodidad de las familias y asistentes, las autoridades acondicionaron y construyeron una plazoleta especial donde se desarrollará toda la jornada cultural.

La cita musical reunirá a un total de 186 artistas distribuidos en 58 agrupaciones, entre las cuales destacan 11 solistas, 10 dúos, 16 tríos, 11 cuartetos y 10 conjuntos de más de cinco integrantes.

Como estímulo al talento y rescate de las tradiciones norteñas, los galardonados con los primeros lugares de cada categoría recibirán como premio instrumentos musicales como guitarras y acordeones.

El festival iniciará a las 9 de la mañana y concluirá alrededor de las 4 de la tarde tras la presentación de las últimas piezas musicales.

Como invitado especial de la jornada, el evento contará con la participación de la agrupación «Los Cachorros de Don Felipe Urrutia», garantizando una fiesta llena de identidad y tradición para todos los asistentes.

