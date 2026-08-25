ENACAL restablece agua potable para 2 mil habitantes de Morrito

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en coordinación con la Alcaldía y familias de la comunidad, concluyó la rehabilitación del sistema de agua que abastece a la comunidad Walter Acevedo, en el municipio de Morrito, Río San Juan.

ENACAL restablece servicio de agua para unas 2 mil personas en Morrito, Río San Juan

Los trabajos permitieron restablecer el servicio de agua potable para unas 2 mil personas, además de garantizar el abastecimiento a distintos centros comunitarios de la zona.

Una cuadrilla especializada del Centro de Atención Inmediata de Juigalpa realizó labores de mantenimiento y rehabilitación en los componentes eléctricos del sistema.

Con estas intervenciones fue posible dejar nuevamente operativa la infraestructura y normalizar el suministro de agua en la comunidad.

Además de las familias del sector, el servicio beneficia al Centro Escolar, Casa Materna, Centro de Desarrollo Infantil y Casa de Cultura.

ENACAL informó que la rehabilitación se realizó junto a la Alcaldía de Morrito y las familias protagonistas, como parte de las acciones orientadas a garantizar el acceso al agua potable en las comunidades.