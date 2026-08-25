Más de 7 mil pobladores serán beneficiados con nuevas calles en el barrio 18 de Mayo

El barrio 18 de Mayo, ubicado en el Distrito 5 de Managua, contará con ocho nuevas calles asfaltadas, una obra que beneficiará a más de 7 mil habitantes y permitirá que el sector alcance aproximadamente un 85% de sus calles revestidas.

Barrio 18 de Mayo tendrá ocho calles nuevas y alcanzará 85 % de vías asfaltadas

El vicealcalde de Managua, Enrique Armas, informó que el proyecto contempla la construcción de 632 metros lineales de calles nuevas, equivalentes a unos 2 mil 842 metros cuadrados de superficie vial.

Armas explicó que las vías se encontraban anteriormente en tierra y que en los próximos días quedarán completamente asfaltadas.

Más de 7 mil pobladores serán beneficiados

Según el vicealcalde, la obra mejorará la accesibilidad y movilidad de los vecinos, comerciantes y personas que realizan diferentes actividades dentro del barrio.

También destacó que las nuevas calles contribuirán a brindar mayor comodidad y seguridad a las familias de esta zona del Distrito 5.

Con la ejecución de este proyecto, el barrio 18 de Mayo quedará con cerca del 85% de sus calles asfaltadas, mejorando significativamente la conexión interna y el acceso hacia otros sectores de Managua.

Calles para el Pueblo alcanza 54 % de avance

Armas también brindó una actualización sobre el programa Calles para el Pueblo, que inició esta semana con 661 calles trabajadas, equivalentes a un 54 % de avance respecto a la meta establecida para 2026.

La Alcaldía de Managua tiene previsto completar 1 mil 252 calles nuevas durante este año.

El funcionario señaló que los trabajos continuarán de manera intensa durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con el objetivo de cumplir la meta anual.

“Todavía tenemos septiembre, octubre, noviembre y diciembre para completar la meta de 1,252 calles nuevas en nuestra Managua”, expresó Armas.