ENACAL rehabilita sistema de agua potable para familias de Diriamba y Jinotepe

ENACAL en alianza con familias protagonistas, rehabilitó el Sistema de Agua potable en El Litoral que abastece unas 14 comunidades de la zona costera entre Diriamba y Jinotepe, en el departamento de Carazo.

La obra incluye instalación de equipo de bombeo, sustitución de motor y de componentes eléctricos afectados, pruebas y puesta en operación del sistema,

El proyecto garantiza que unas 2,400 familias de las comunidades de La Boquita, Casares, Huehuete, Río La Flor, Apompuá, La Trinidad, Cenizas, Tepano, Las Cuchillas, El Chanal de Arriba, La Reforma, Ayapal #1 y 2, gocen de agua de calidad en sus hogares.

