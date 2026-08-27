Catarina tendrá estadio de fútbol y ya va al 50% de avance

El sueño de contar con un recinto deportivo de primer nivel en el corazón del departamento de Masaya está cada vez más cerca. La construcción del nuevo estadio de fútbol “Salomón Gaitán Canelo y Vilma Muñoz Quintanilla”, ubicado en el municipio de Catarina, alcanzó oficialmente el 50 por ciento de su ejecución total.

Nuevo estadio de fútbol de Catarina alcanza 50% de avance

Los avances en la infraestructura son notables. Las obras estructurales clave, como la edificación de concreto del edificio central, el área de graderías, la cubierta del techo metálico y el sistema de drenaje pluvial sobre el campo de juego, han sido terminadas en su totalidad.

Por su parte, los trabajos en la zona de estacionamiento y el cauce pluvial perimetral marchan a paso firme con un 90 por ciento de avance.

Diseñado para albergar a más de 2,000 aficionados, este moderno complejo contará con una cancha de grama artificial de alta calidad, una cancha multiusos adyacente, camerinos equipados para atletas y árbitros, baterías sanitarias completas y cabinas de transmisión destinadas a los medios de comunicación.

Lo más destacado del proyecto es que cada uno de sus componentes técnicos ha sido planificado para cumplir rigurosamente con los estándares y normativas internacionales exigidos por la FIFA y la CONCACAF, lo que posibilitará el desarrollo de torneos de alto nivel competitivo en la región.