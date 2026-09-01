Comunidad de San Bartolo, Quilalía, celebra la XXVI Feria del Maíz

Con gran alegría y entusiasmo, las familias de la comunidad de San Bartolo, en el municipio de Quilalí, en Nueva Segovia, festejaron la edición número 26 de la tradicional Feria del Maíz, una festividad orientada a resaltar el valor de este grano como pilar de la identidad, cultura y tradición nicaragüense.

San Bartolo celebra la XXVI Feria del Maíz y impulsa la cultura local

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una amplia exposición y degustación de platillos y bebidas típicas derivadas del maíz.

Los productos fueron elaborados por emprendedores y artesanos locales, quienes exhibieron recetas tradicionales transmitidas de generación en generación.

El evento incluyó actividades culturales, concursos y un vistoso desfile de carrozas que recorrió las principales calles de San Bartolo, contando con la participación de las candidatas a Reinas del Maíz.

Esta feria ratificó su papel como un espacio clave para el encuentro familiar, la promoción de la economía local y el rescate de las raíces gastronómicas del municipio.

