Estelí: 147 familias recibirán casa propia en Nuevas Victorias

Un total de 147 familias del departamento de Estelí cumplirán el sueño de contar con una vivienda propia con la entrega de nuevas casas en la urbanización Nuevas Victorias Francisco Rivera Quintero, “El Zorro”.

La entrega de las viviendas está programada para este miércoles y estará a cargo del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), como parte de las acciones dirigidas a facilitar el acceso de las familias nicaragüenses a hogares dignos y seguros.

Las nuevas viviendas cuentan con servicios y obras de infraestructura como agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, calles adoquinadas, andenes peatonales y señalización vial, brindando a las familias mejores condiciones para iniciar una nueva etapa en sus hogares.

