Bajo el Modelo de Alianzas, ENACAL, la municipalidad de Esquipulas, Matagalpa, y las familias del sector iniciaron la construcción del nuevo sistema de agua potable para los sectores de arriba y abajo en la comunidad El Terrero.

ENACAL inicia proyecto para llevar agua potable a 1,100 habitantes en Esquipulas, Matagalpa

La importante obra social restituirá los derechos al vital líquido y garantizará mejores condiciones de vida a unos 1,100 pobladores de la zona.

El proyecto contempla la construcción, equipamiento y obras civiles de un dique de captación en la Quebrada La Danta, sumado a la adquisición e instalación de una planta potabilizadora.

Asimismo, los trabajos incluyen la construcción de una pila de almacenamiento, el tendido de 16.4 kilómetros de tuberías y la instalación de 262 conexiones domiciliares para el abastecimiento familiar.

