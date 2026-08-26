Avanza 53% construcción de segunda fase de Urbanización Nuevas Victorias en Managua

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en cooperación con la República Popular China, registra un avance del 53% en la construcción de 720 viviendas correspondientes a la segunda fase de la Urbanización Nuevas Victorias, ubicada en la capital.

Este proyecto habitacional estará disponible para las familias nicaragüenses durante la Octava Feria Nacional de la Vivienda, impulsada por el Gobierno a través del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR).

La iniciativa ratifica el compromiso institucional de facilitar el acceso a una vivienda digna, confortable y dotada de todos los servicios básicos en un entorno urbano seguro.