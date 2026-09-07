Proyecto de agua potable en El Coral estará listo a finales de 2026

Unas 300 personas de la comunidad La Cuesta, en el municipio de El Coral, serán beneficiadas con un nuevo sistema de agua potable que actualmente presenta un 30% de avance físico y cuya entrada en operación está prevista para finales de este año.

Nuevo sistema de agua potable beneficiará a 300 habitantes de La Cuesta, El Coral

El proyecto es ejecutado mediante coordinación entre la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), la municipalidad de El Coral y las familias de la comunidad.

Entre las principales obras contempladas se encuentra la construcción, equipamiento y energización de un pozo, así como las obras civiles necesarias para su funcionamiento.

También está prevista la construcción de un tanque de almacenamiento de acero sobre torre, la instalación de 5 mil 800 metros de tuberías y la habilitación de 50 conexiones domiciliares.

El proyecto forma parte de las obras de ampliación y fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento de agua que ENACAL desarrolla en distintas comunidades de nuestro país.