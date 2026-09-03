Familias de Santa Rosa mejoran acceso tras obra vial en Nueva Guinea

En la comunidad Santa Rosa en Nueva Guinea, Caribe Sur, en celebración de Septiembre Victorioso el Buen Gobierno a través de la Alcaldía inauguró las obras de mejoramiento de 14 kilómetros de camino productivo con una inversión de un millón 820 mil córdobas.

La importante obra restituye el derecho a caminos dignos a las familias campesinas y productoras, garantizando mejor acceso a sus fincas, comunidades y a los centros de acopio y comercialización.

Gracias a la voluntad política y compromiso del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, se avanza en el mejoramiento de la red vial rural para asegurar el Buen Vivir y dinamizar las actividades productivas de todos los nicaragüenses.

Las familias protagonistas agradecieron al Buen Gobierno por cumplir con hechos, llevando progreso al campo y asegurando que la producción y la economía familiar sigan avanzando.

